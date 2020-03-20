جيزان 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسنوّه معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين.وقال معاليه:" لقد أكد خادم الحرمين الشريفين عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، ومحل حرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء" .وأشاد معاليه بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.وأكد معالي مدير الجامعة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تحمل الجميع مسؤولية وطنية كبرى في ظرف تاريخي مهم، بالحفاظ على صحة الإنسان على أرض المملكة العربية السعودية، وستكون أساسا ومنهج عمل للجامعة في هذه المرحلة، مضيفا أن جامعة جازان ستواصل عملها وبذل أقصى الجهد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.وشدد الدكتور القحطاني على أن الجامعة وإلى جانب دورها في تعزيز الوقاية من كورونا تواصل أعمالها في خدمة طلابها وطالباتها عبر مواصلة تعليمهم إلكترونيا وعن بعد، وسط تفاعل ومنجزات كبرى تؤكد حرص شباب وشابات الوطن على تحمل مسؤوليتهم في مثل هذه الظروف.وسأل مدير جامعة جازان في ختام تصريحه الله تعالى العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ ، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء وأن يجنبه كل مكروه.//انتهى//02:22ت م0227