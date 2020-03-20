نيويورك 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 63ر189 نقطة، أو95ر0% ، ليصل إلى 55ر20088 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40ر11 نقطة، أو 48ر0% ، ليصل إلى 5ر2409 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 73ر160 نقطة ، أو 3ر2% ، ليصل إلى 58ر7150 نقطة.// انتهى //03:03ت م0229