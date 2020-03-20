بكين 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت مفوضية الصحة في الصين اليوم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن مضى اليوم السابق بدون إصابات جديدة منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في ديسمبر الماضي.وبذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و 967 حالة، فيما لم تسجل مدينة ووهان مركز تفشي الوباء أي اصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.و سجلت الصين يوم أمس وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و 248 حالة.// انتهى //04:09ت م0234