نيويورك 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قصفا وقع اليوم وقالت إنه تسبب في مقتل أربع فتيات وشباب بعد ساعات من مناشدات دولية لوقف إنساني لإطلاق النار من أجل المساعدة في جهود التصدي لفيروس كورونا.وقالت البعثة على تويتر إن الأربعة وتتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاما، وخمسة آخرين بينهم من يبلغ عمره 11 عاما، أصيبوا خلال قصف عشوائي تضرر جرائه حي مدني في عين زارة.وكانت دول غربية وعربية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد حثت أول أمس كل الأطراف على وقف القتال بغرض التركيز على التصدي لخطر الكورونا.// انتهى //04:15ت م0235