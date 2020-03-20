واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) بإلغاء اجتماعهم المقرر في منتجع كامب ديفيد خلال شهر يونيو المقبل، واقترح أن يتم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، مما أدى إلى إصابة أكثر من 200 ألف شخص ووفاة أكثر من تسعة آلاف آخرين، من بينهم حوالي 150 شخصا في الولايات المتحدة.وأشار البيان إلى أن كبير مستشاري المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض لاري كودلو أخطر قادة الدول بالقرار، موضحا أنه يأتي من أجل أن تركز الدول جميع مواردها على الاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية التي يمثلها الفيروس.واختتم البيت الأبيض بالقول إن الرئيس ترامب سيجتمع و قادة هذه الدول في شهري أبريل ومايو عن طريق "الفيديو كونفرنس"، أي عبر الفيديو، وهي الطريقة التي تواصل بها مع قادة هذه الدول هذا الأسبوع.// انتهى //04:31ت م0237