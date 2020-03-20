سيئول 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم إصابة 87 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال اليوم السابق ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و 652 شخصا.وأكد المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد إلى 94 حالة بعد وفاة 3 حالات جديدة يوم أمس.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن 286 حالة مصابة تعافت من المرض أمس ليرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا إلى ألفين و 233 شخصا.// انتهى //04:35ت م0238