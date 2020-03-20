عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/7/25 هـ الموافق 2020/03/20 م واس
الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك مخاطباً الأمة : اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها
الملك : ما أظهره الشعب من قوة وثبات ومواجهة مشرفة وتعاون تام مع الأجهزة المعنية أحد أهم المرتكزات لنجاح جهود الدولة
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
القيادة تهنّئ الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده
فيصل بن مشعل: الوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية الجميع
أمير نجران يطلع على الخطة الاحترازية في إغلاق المساجد
«الغذاء والدواء» تتفقد الطاقة الإنتاجية للمعقمات والكمامات الطبية
الكويت تشكر المملكة على تسهيل حركة الشاحنات
القمة الاستثنائية.. مبادرة سعودية لتجنيب العالم خطر كورونا
التويجري: المملكة تقود حراكاً دولياً للتصدي لفيروس "كورونا"
«الصحة» توضح الخطوات الصحيحة للحجر المنزلي
العراق: إصابة ثلاثة مدنيين في قصف مجهول
كورونا يستشري في الجسد الإيراني المريض
تقدم ضئيل في مفاوضات تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية
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