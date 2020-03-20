الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك مخاطباً الأمة : اتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارهاالملك : ما أظهره الشعب من قوة وثبات ومواجهة مشرفة وتعاون تام مع الأجهزة المعنية أحد أهم المرتكزات لنجاح جهود الدولةخادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردنالقيادة تهنّئ الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلادهفيصل بن مشعل: الوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية الجميعأمير نجران يطلع على الخطة الاحترازية في إغلاق المساجد«الغذاء والدواء» تتفقد الطاقة الإنتاجية للمعقمات والكمامات الطبيةالكويت تشكر المملكة على تسهيل حركة الشاحناتالقمة الاستثنائية.. مبادرة سعودية لتجنيب العالم خطر كوروناالتويجري: المملكة تقود حراكاً دولياً للتصدي لفيروس "كورونا"«الصحة» توضح الخطوات الصحيحة للحجر المنزليالعراق: إصابة ثلاثة مدنيين في قصف مجهولكورونا يستشري في الجسد الإيراني المريضتقدم ضئيل في مفاوضات تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية// يتبع //06:06ت م0004