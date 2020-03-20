وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السيطرة الكاملة على الفيروس ) : يمكن الـقول إن المملكة - بفضل الله ثم بفضل قيادتها الحكيمة- تمكنت من السيطرة الكاملة على فيروس كورونا المستجد من خلال تكثيف إجراءاتها الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس واحتوائه، ومن خلال الحملات الوقائية التي طالت العاملين والمسافرين بمطارات المملكة بالكشف الطبي عليهم، وتقديم المنشورات التوعوية حول أعراض الـفيروس وطرائق الـوقاية منه والـنصائح الموجهة لهم ولـغيرهم، باتباع التعليمات الـضرورية لـتفادي الإصابة بالفيروس كالامتناع عن المصافحة والابتعاد عن التجمعات والـبقاء في المنازل وتغطية الـفم والأنف بالـكوع المثني أو استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، بتلك الحملات التوعوية فإن الجهات الصحية المختصة بالمملكة نجحت أيما نجاح في السيطرة على الفيروس ومنع انتشاره داخل الوطن.وتابعت : ولا شك أن تلك الحملات التوعوية وكافة الاحترازات الموضوعة أدت بطريقة فاعلة ومباشرة لرفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وليس بخاف أن جميع الحالات الأخيرة المعلن عنها كانت لإصابات من خارج المملكة بما يبشر بانحسار الـفيروس، كما أن تعافي الحالات المصابة يبشر بانحساره أيضا، ويبدو أن انفراج الأزمة يكاد يكون وشيكا من خلال ما أعلنته منظمة الصحة العالمية حول اكتشاف لقاح للقضاء على الفيروس، وتجرى التجارب عليه حاليا لاعتماده ونشره، وتكاتف دول العالم وتعاونها باتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية سوف يؤديان إلى الحد من انتشاره السريع في كثير من أقطار وأمصار المعمورة.وواصلت : صحيح أن الـفيروس يشكل بحجم انتشاره والإصابات التي لحقت بالبشر من جراء انتقاله من مكان إلـى مكان بسرعة هائلة تهديدا غير مسبوق غير أن التعاون الدولي الجماعي لمكافحته كفيل بالحد من انتشاره والقضاء عليه، فثمة صعوبات عديدة تواجه دول العالم غير أن الانتصار عليه ليس مستحيلا في ظل تعاون كافة الـدول لاحتوائه، ولا يخفى أن استشعار الخطر دفع وزراء الـصحة وقادة الدول والعاملين الصحيين ومديري المستشفيات والشركات والمصانع لبذل جهود مضاعفة في سبيل احتواء الفيروس.// يتبع //06:07ت م0006