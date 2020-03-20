وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المسؤولية الجماعية ) : الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لإخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته، الموطنين والمقيمين على أرض المملكة، أفاضت على الجميع بالطمأنينة بشأن الإجراءات الاحترازية الدقيقة والشاملة التي تتخذها المملكة لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد في هذه المرحلة الصعبة في تاريخ العالم ، وما أشار إليه – أيده الله – بكل الإيمان واليقين ، بأن هذه الأزمة رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها ، ستمضي وستتحول إلى تاريخ.وبينت : في هذا الشأن جاء تأكيد القيادة على أن الدولة ستبذل الغالي والنفيس في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكل من يقيم على أرض هذا البلد الطيب ، وتوفير ما يلزم الجميع من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، والثقة بعون الله وتوفيقه ثم بما يتمتع به بلدنا من امكانات وقدرات وفي طليعتها عزيمة أبنائه القوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.وختمت : إن ماتقوم به الدولة عبر كافة الجهات الحكومية في التعامل مع أزمة كورونا ، خاصة العاملين في المجال الصحي، وجهودهم الجليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، تستوجب من الجميع تعزيز التكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية والوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من تعليمات وإرشادات، في سبيل مواجهة هذه الجائحة ، وعلو الإحساس بالمسؤولية الجماعية لتجاوز تلك التحديات بإذن الله.// يتبع //06:07ت م0007