وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «العشرين» .. الرياض والمبادرة في الأزمات ) : دعت السعودية إلى اجتماع استثنائي افتراضي لقادة دول مجموعة العشرين باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للمجموعة، وهذا بالتأكيد يدخل ضمن نطاق مسؤوليات المملكة على أكثر من صعيد، وفي مقدمتها الجانب الخاص بوباء كورونا المستجد، الذي سيطر على حراك العالم أجمعه. يضاف إلى ذلك، أن المملكة تقوم بمسؤوليات إبقاء حراك المجموعة مستمرا حتى في الظروف الراهنة التي يمر بها العالم. إلى جانب طبعا، حرص الرياض على تكثيف الجهود الدولية لمكافحة «كورونا» والسيطرة على انتشاره، والعمل على حماية العالم منه، ومن أي أوبئة قد تظهر في المستقبل.وأضافت : إنها مسؤوليات مهمة تقوم بها دولة محورية على الساحة الدولية، وتحشد لها بقية الدول الكبرى؛ من أجل أمن البشرية وسلامتهم جمعاء؛ فضلا عن أمن الأجيال المقبلة وسلامتهم في كل بقعة على وجه الأرض.وواصلت : اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، الذي سيعقد استنثائيا وافتراضيا، الأسبوع المقبل، سيؤسس في الواقع إلى حراك جديد لمواجهة الوباء، خصوصا أنه يجمع قادة أكبر اقتصادات العالم. وهي المجموعة التي تسيطر عمليا على 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي كله. وتحركت المملكة على مبدأ أن هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة والمتفاعلة، لا بد من بحثها وإخضاعها لكل المشاورات من أجل تقليل آثارها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا يتطلب -من وجهة نظر المملكة- استجابة عالمية سريعة وفاعلة. و«مجموعة العشرين» ستعمل طبعا مع المنظمات والمراكز الدولية، كما أنها ستطرح أفكارا ومبادرات لتخفيف حدة الوباء، كما ستدفع باتجاه دعم أي مبادرات أخرى تستهدف الحد من آثار «كورونا» وتشجيعها، والأهم إيجاد لقاح قوي ضده بأسرع وقت ممكن.وتابعت : كما أن هناك نقطة محورية مهمة للغاية، تتعلق بوضعية الاقتصاد العالمي في ظل «كورونا»، فهناك عشرات الحكومات تدخلت على الفور لدعم قطاعات بعينها من أجل تخفيف الأعباء عنها في ظل انتشار الوباء، كما أن هناك كثيرا من المخاطر التي تستهدف قطاعات عديدة. بل يمكن القول إن الوباء بات خطرا على كل القطاعات دون استثناء؛ ما دفع الحكومات إلى وضع مخططات اقتصادية متفاوتة بحسب تطورات الأوضاع. وقمة مجموعة العشرين ستركز أيضا على هذا الجانب، ولا سيما في ظل تباطؤ النمو العالمي أصلا حتى قبل انتشار الوباء الجديد؛ الأمر الذي يستدعي تحركات على مستوى "العشرين" للحيلولة دون وقوع الاقتصاد الدولي في براثن الركود.// انتهى //06:07ت م0008