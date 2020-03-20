طرابلس 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ترحيب المجلس الرئاسي بالدعوة الدولية لوقف الأعمال العدائية في ليبيا للتصدي لوباء كورونا، مؤكدا حرصه على مصالح جميع الليبيين أينما تواجدوا، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهوده في التصدي لهذه الجائحة، ومؤكدا حفاظه على كافة المواطنين، منوها أن ليبيا خالية من الفيروس حتى الآن .وأشارت إلى دعوة وزارة الداخلية المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل قدر الإمكان، وفي حالات الضرورة القصوى، كما طالبتهم بتجنب التجمعات كالأماكن الترفيهية والحدائق العامة والمرافق التي تشهد ازدحاما كبيرا، وطالبتهم بأن يتخلوا موقتا عن بعض العادات الاجتماعية، والتي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى.وتناولت الأوضاع في كافة مناطق ليبيا في ظل القرارات التي اتخذتها السلطات من غلق المنافذ الجوية والبرية من أجل عدم تسلل فيروس كورونا، داعية لعدم التهاون في تنفيذ القرارات الصادرة.ونقلت تجديد السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الدعوة إلى هدنة إنسانية ، وذلك بعد ترحيب المجلس الرئاسي بالدعوة الدولية التي أطلقتها 8 دول لوقف الاقتتال لأغراض إنسانية موضحة أنه آن الأوان لجميع الأطراف أن تتبنّي هدنة لمحاربة الوباء ولتفادي تصعيد خطير في القتال.وعرجت صحف ليبيا الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية علي ضوء نتائج مؤتمر، مؤكدين على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ مخرجات برلين.// انتهى //07:30ت م0011