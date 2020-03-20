المدينة المنورة 25 رجب 1441هـ الموافق 20 مارس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - خيبر، تستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم .// انتهى //09:19ت م0014