القصيم 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تؤكد في مضامينها على أن المملكة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة جانحة كورونا , عبر استعانتها بالله سبحانه ثم بجهود أبنائها البررة.وقال سموه : إن ما بذلته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال إدارتها لهذه الأزمة ودعمها لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا وتنفيذها للعديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين يؤكد ما تمتلكه من مسؤولية والتزام وثقافة عالية تجاه مسؤوليتها لمواجهة هذه الجانحة، مشيدًا سموه بالجهود المبذولة من القطاعات الحكومية كافة وعلى رأسها قطاع الصحة .وفي ختام تصريحه دعا سمو الأمير فهد بن تركي بن فيصل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار, وأن يحفظ الله سبحانه هذا الوطن من كل مكروه, إنه سميع مجيب.// انتهى //09:31ت م0015