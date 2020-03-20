الرياض 25 رجب 1441هـ الموافق 20 مارس 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس هاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:48ت م0018