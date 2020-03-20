القاهرة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات ملف سد النهضة، والأزمة الليبية على ضوء نتائج مؤتمر برلين.وسلطت الضوء على الرسائل التي بعثها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من نظرائه الأفارقة بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.وتحدثت صحف الجمعة عن تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، مشيرة إلى تسلم العراق قاعدة القائم العسكرية بمحافظة الأنبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها .وتناقلت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من ركود عالمي شبة حتمي، مشيرًا إلى أن الاستجابات الوطنية لكارثة فيروس كورونا لن تعالج النطاق العالمي للأزمة وتعقيداتها.ونشرت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بفيروس كورونا من بينهم 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و 42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا ووفاة حالة جديدة.// انتهى //09:48ت م0019