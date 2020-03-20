" تقرير وكالة الأنباء الإماراتية ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) "أبو ظبي 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكدت خمس حقائق وأرقام أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، حيث ضمنت نصف مقاعد البرلمان ، وشغلت 9 حقائب وزارية في الحكومة الإماراتية، واستحوذت على 66 % من سوق العمل الحكومي، فيما تحمل أكثر من 19 ألف موظفة في الحكومة الاتحادية مؤهلات دراسية عليا ، إلى جانب المساواة في الأجور والرواتب مع الرجل.وأسهمت الجهود التي قدمتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تمكين المرأة الإماراتية ، حيث تبوأت المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية، وذلك وَفْقا للتقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لهيئة المرأة العربية.وأوضح التقرير أنه لأول مرة سجلت المرأة الإماراتية حضورا بلغ نسبة النصف في عضوية المجلس الوطني الاتحادي وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الإمارات في أكتوبر الماضي ، فيما بلغت نسبة التمثيل في مجلس الوزراء الإماراتي في آخر تعديل وزاري له عام 2017، 27 % من مجموع الوزراء حيث تضم الحكومة الحالية تسع وزيرات يؤدين دوراً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات .ونجحت المرأة والفتاة الإماراتية ميادنيا حيث تشغل النساء نسبة 66 % من وظائف القطاع العام ، وترتفع هذه النسبة إلى 75 % في قطاعي التعليم والصحة.وقطعت المرأة الإماراتية أشواطاً كثيرة في طريق التمكين الاقتصادي حيث يبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات ما يزيد عن 23 ألف سيدة، يدرن مشاريع تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم إماراتي، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، فيما تبلغ نسبة الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 57,3 % من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع .وتتبوأ سيدات الأعمال الإماراتيات سنويا مواقع متميزة من بين أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد في الوطن العربي، وذلك وفقا لمجلة "فوربس" .وعلى مستوى التوجه التعليمي فالمؤشرات إيجابية وذلك في مجال بناء قدرات المرأة في المجالات الحيوية المرتبطة بالمستقبل، فنحو نصف الطلاب في كليات الهندسة من النساء، ونسبة الطالبات في كليات تكنولوجيا المعلومات 65 %، و46 % من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء، كما تبلغ نسبة الخريجات ضمن مناهج العلوم والتكنولوجيا 50.7% .// يتبع //10:00ت م0020

وأظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد المواطنات الإماراتيات اللواتي يحملن مؤهلات عليا ويشغلن وظائف في الحكومة الاتحادية بلغ نحو 19 ألف و153 مواطنة.ويعتبر قطاع الفضاء أحد أبرز المجالات العلوم المتقدمة التي سجلت ابنة الإمارات حضورا فاعلا فيها على المستويين المحلي والعالمي ، فعلى سبيل المثال تشارك المرأة الإماراتية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بنسبة 50 % من الفريق القيادي، فيما تشكل 34 % من إجمالي فريق عمل المشروع.بدوره يعكس قطاع الطاقة النووية السلمية في الإمارات صورة مشرقة عن مدى التقدم الذي أحرزته ابنة الإمارات في مجال العلوم المتقدمة، وتشير الأرقام إلى أن نسبة الإناث في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تجاوزت الـ 20 % وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية .وتواصل المرأة الإماراتية تصدرها للدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين ، حيث انتقلت المرأة الإماراتية من مرحلة المشاركة إلى مرحلة صنع الحدث والإنجاز .وبذلت دولة الإمارات جهودًا حثيثة لتحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة ، بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوقها، وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع .ثقافيا، أسهمت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلا عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ ارفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع .// انتهى //10:00ت م0021