نجران 24 رجب 1441هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بما تضمنته من إصرار وعزيمة بالله تعالى لمواصلة جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم في كل شبر من إرجاء هذه البلاد المباركة.وأكد سموه أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكافحة فيروس كورونا دليلاً واضحاً على ما تولية المملكة من اهتمام في مواجهة هذا الوباء، والحد من آثاره على صحة الفرد والمجتمع ، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، وبعزيمة أبنائها المواطنين والمواطنات في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الحكومية من خلال التنسيق، فيما بينها بسلسلةٍ من الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، و بما أظهره المواطنون والمواطنات من قوة وثبات، وتعاون تام مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الخطط الوقائية.وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجنب الوطن كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.// انتهى //10:17ت م0022