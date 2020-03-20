نجران 25رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد تتسبب في تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة.وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11:55مساءً.// انتهى //10:21ت م0023