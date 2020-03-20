الرباط 25 رجب 1441 ه موافق 20 مارس 2020 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم على ارتفاع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإنشاءه ، حيث ناهزت التبرعات من طرف المؤسسات والمواطنين 22 مليار درهم مغربي.وتطرقت إلى الانعكاسات السلبية للوباء على الاقتصاد الوطني، بعد اغلاق العديد من المقاولات أبوابها وتسريح العمال نتيجة لتسجيل محدودية واضحة في الإنتاج.وواصلت الصحف رصد مختلف تفاعلات انتشار الفيروس عبر العالم، مشيرة الى الارتفاع الكبير لعدد المصابين في إيطاليا مقابل انحسار انتشاره في الصين بؤرة الوباء .وتناقلت تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن نتائج اختبار دواء خاص بمعالجة الملاريا اثبتت فعاليته في علاج حالات من المصابين بفيروس كورونا وحقق نتائج واعدة .وأشارت صحف المغرب إلى تشديد الأمين العام للأمم المتحدة على اعتبار أن انتشار فيروس كورونا يتعلق بأزمة إنسانية يجب العمل على تجاوز سلبياتها، بالتركيز على الفئات الأكثر هشاشة وأصحاب الأجور المنخفضة، ودعم الحماية الاجتماعية.وفي الشأن الاقتصادي تحدثت صحف الجمعة عن التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس على البورصات العالمية من خلال انخفاض مؤشراتها، مما زاد من متاعب الشركات العالمية التي لازالت تتكبد الخسائر المالية .// انتهى //10:22ت م0024