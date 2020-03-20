بانكوك 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسسجلت الحكومة ال​تايلاندية 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 322 حالة إصابة.وأشارت تقارير إعلامية تايلاندية نقلًا عن مكافحة الأوبئة إلى أن 41 من الحالات الجديدة مرتبطة بعدوى سابقة، في حين أن مجموعة أخرى من تسع حالات مرتبطة بالتواصل مع الوافدين من الخارج والأجانب.وأكدت التقاير حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس المستجد// انتهى //10:53ت م0025