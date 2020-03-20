رام الله 25 رجب 1441 ه موافق 20 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول بذل قصارى الجهد، وتسخير كل الإمكانات، من أجل مواجهة فيروس كورونا الذي يهاجم العالم بأسره، والعمل من خلال المؤسسات المختصة من أجل حماية أبناء شعب الفلسطيني منه .وأشارت صحف الأحد إلى اعلان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، سلبية نتائج 74 عينة كانت تحت الفحص .وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، عشرة مواطنين فلسطينيين من محافظة الضفة .وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تكثيف النشاطات الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، يعتبر جزءا لا يتجزأ من خطة الضم والاستيطان لترمب- ونتنياهو .وأوردت خبر أصدار مديرية أوقاف القدس إرشادات للمصلين القادمين إلى المسجد الأقصى للصلاة في المسجد وخاصة لصلاة ظهر اليوم الجمعة.ونشرت صحف هذا اليوم اعلان مفاوض الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه اصابته بفيروس كورونا المستجد .وتطرقت إلى آخر التطورات فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم حيث بينت أن ضحايا الفيروس حتى الآن 9829 ضحية، منهم 886 حالة وفاة تم تسجيلها اليوم فقط، غالبيتهم في إيطاليا، وايران، وإسبانيا، كما اصاب 236920 حالة عالمياً، منهم 18132 اصابة تم تسجيلها اليوم، وذلك حسب آخر احصائيات منظمة الصحة العالمية.// انتهى //10:58ت م0026