الخرطوم 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد وزارة الصحة السودانية عدم تسجيل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحةً أن هناك 21 حالة اشتباه، 14 حالةً منها بولاية الخرطوم، بينها ثلاث حالات بالعزل المنزلي.وأشارت إلى مناقشة اجتماع المجلس الأعلى للسلام في السودان القضايا العالقة بشأن عملية السلام في جوبا والقضايا التي تحتاج إلى رؤى من المجلس.ولفتت الانتباه إلى مواصلة المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.وعرجت صحف الجمعة على تحقيق قوات الجيش الليبي تقدمات كبيرة في محور عين زارة جنوب طرابلس، وذلك بعد استهداف تمركزات الميليشيا المسلحة بالمدفعية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.وأخبرت عن مقتل شخصين على الأقل في انفجار كبير بسيارة مفخخة في مدينة أعزاز السورية في ريف حلب الشمالي.ونشرت صحف السودان إعلان مسؤول عسكري كبير في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تعليق تدريب القوات العراقية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.// انتهى //11:14ت م0027