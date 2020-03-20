بيروت 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسإهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف التي تسود الأوساط الشعبية من اتساع انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب عدم التزام المواطنين إجراء الحجر المنزلي على نحو جدي في ظل الحديث عن توجه الحكومة لفرض عزل مناطق محددة لمواجهة إنتشار الوباء .وأشارت إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة متلفزة أمس أن الحكومة تمكنت حتى الآن من حصر خطر فيروس كورونا في أضيق نطاق على رغم من محدودية الإمكانات الطبية .وتطرقت صحف الجمعة إلى إعلان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أمس البدء بسحب قواته التدريبية من العراق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .ولفتت الانتباه إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس من أن أرواح الملايين في خطر إذا لم يبد العالم تضامنا في مكافحة و تفشي فيروس كورونا المستجد .و أوردت صحف لبنان إعراب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس عن أمله في أن تتغلب بريطانيا على فيروس كورونا خلال 12 اسبوعا إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول شهر يونيو .// إنتهى //11:31ت م0031