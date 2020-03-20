جدة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أن ماحملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من مضامين سامية، وشفافية صادقة، لامست وجدان الجميع، كونها تعكس حرصه -أيده الله- على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية.ونوه الأمير خالد الفيصل إلى أن كلمته -أيده الله- التي وجهها لأبناء وبنات هذا الوطن والمقيمين على ثراه، أتسمت بالثقة بالله أولاً ثم بعزيمة المواطن السعودي في تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البشرية، وتعكس في ذات الوقت تقديره للجهود التي يبذلها الجميع للقضاء على وباء كورونا في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات.وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي وسكان المنطقة، عظيم الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- على كل مايوليه من عناية وحرص على سلامة قاطني هذا الوطن الغالي، سائلاً الله العلي القدير أن يمُدّ في عُمره وأن يحفظ الجميع من كل سوء.// انتهى //12:06ت م0034