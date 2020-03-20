تونس 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم تسليط الضوء على تطورات فيروس كورونا المستجد داخل تونس ، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 39 وشفاء حالة واحدة حتى الآن، وسط إعلان العديد من المحافظات التونسية توقف النقل منها وإليها في إطار الوقاية من انتشاره.وأشارت إلى تأكيد الحكومة الجزائرية تعليق خدمات النقل العام وغلق المقاهي والمطاعم وإبلاغ نصف العاملين بالدولة بالبقاء في منازلهم وأمر قوات الأمن بالتشديد في منع التجمعات العامة، في إطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.وعرجت على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، مشيرةً إلى تسلم العراق قاعدة القائم العسكرية بمحافظة الأنبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.// انتهى //12:22ت م0036