الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأشاد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية؛ والتي أوضح فيها حفظه الله ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، والمرحلة الصعبة التي يعيشها العالم؛ منوها معاليه بما اشتملت عليه الكلمة من مضامين هامة وروح إنسانية تجاه البشرية جمعاء.وأثنى معاليه بما حملته الكلمة من المسؤولية في استمرار المملكة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات؛ تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها؛ وما أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من الحرص الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية؛ وما أشار إليه - رعاه الله - من مواصلة التكاتف والتعاون و الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات في سبيل مواجهة هذه الجائحة.ونوه بالصراحة التي حملتها كلمة خادم الحرمين الشريفين من إيضاح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لجائحة كورونا.وسأل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين؛ والمملكة وكل من يعيش على أرضها.// انتهى //12:30ت م0037