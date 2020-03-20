الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة، التي حملت الكثير من الاهتمام والحرص على سلامة وراحة المواطنين، في ظل مايشهده العالم من تحد كبير تجاه فيروس كورونا المتجدد الذي يمثل مرحلة صعبة في تاريخ العالم أجمع.وأوضح معاليه أن هذه الكلمة الموجهه من خادم الحرمين الشريفين لأبناء شعبه والمقيمين في هذه البلاد ، تحوي مضامين جلية، كلها شفقة، ونصح ومحبة، وصراحة، ومصداقية، وترشد لما ينبغي عمله منا جميعاً - أبناء هذا الوطن في هذه الظروف الصعبة لمواجهة هذا الوباء الذي اجتاح العالم، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //12:45ت م0041