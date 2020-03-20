إسلام آباد 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد الجيش الباكستاني تحركه بقوة وعزم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد، وإغلاق باكستان حدودها مع الهند لأسبوعين، وتقليص حركة قطارات الركاب في باكستان للحد من انتشار كورونا.وأخبرت عن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان إلى 447 حالة مؤكدة، ووفاة شخصين وشفاء خمسة من المصابين.وتناقلت تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأن صحته جيدة، حيث يخض قريشي للعزل الصحي تطوعًا منذ عودته من الصين.وتطرقت إلى تعليق المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عملية إعادة اللاجئين الأفغان من باكستان بسبب فيروس كورونا.وأشارت إلى دعوة المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى تبادل السجناء بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في أسرع وقت ممكن.// انتهى //12:53ت م0042