الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واستفقد المشرف العام التنفيذي لفروع المناطق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ياسر بن عبدالرحمن البابطين الفروع الإيوائية التابعة للوزارة بمنطقة الرياض, لمتابعة سير العمل والخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة فيها، شملت مراكز التأهيل الشامل للمعاقين للذكور والإناث بالدرعية والتأهيل الشامل للمعاقين بالرياض، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات بالرياض.وتأتي هذه الجولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ولدعم ومساندة الموظفين والموظفات المكلفين للعمل بالفروع الإيوائية في فترة تعليق العمل الحالية.وقد التقى البابطين عددًا من الموظفين والموظفات والنزلاء في تلك الدور والمراكز واطمأن على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع العاملين بالكشف المستمر عليهم لضمان سلامة المستفيدين ووقايتهم من العدوى لا سمح الله.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت استمرار العمل بالفروع الإيوائية بالمناطق والتي تقتضي طبيعة عملها المناوبات على مدار الساعة وتغطيتها بالعدد المناسب من الموظفين والموظفات لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين.// انتهى //13:19ت م0046