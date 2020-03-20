بيروت 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ، تعيين فيليب لازاريني مفوضا عاما جديدا لها خلفا لكريستان ساوندرز .وأشارت وكالة أونروا في بيان نشر اليوم على موقعها الالكتروني الرسمي في بيروت ، أن تعيين فيليب لازاريني السويسري الجنسية ، تم في أعقاب المراسلات الرسمية من قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمشاورات مع اللجنة الاستشارية للوكالة.ونوهت أونروا في بيانها ، إلى أن لازاريني سيتسلم مهام منصبه التي كان كريستيان ساوندرز قائما بها منذ تشرين الثاني 2019 بعد أن تقدم المفوض العام السابق لوكالة أونروا باستقالته.وقالت الأونروا أن لازاريني يأتي إلى المنصب وهو يملك ثلاثين عاما من الخبرة في مجالات المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي في مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع ، بما في ذلك في غزة والقدس الشرقية، في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والقطاع الخاص.// إنتهى //13:28ت م0049