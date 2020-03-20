حائل 25 رجب 1441هـ الموافق 20 مارس 2020م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأن ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين بالمملكة اتسمت بالشفافية والوضوح.وقال سمو أمير منطقة حائل : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - حملت الحرص الكبير من القيادة على المواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم في ظل الأزمة العالمية وما اتخذته المملكة من إجراءات احترازية في مكافحة فايروس كورونا.وأضاف سموه أن الكلمة اتسمت بثقة الدولة بوعي مواطنيها تجاه خطورة الوباء وصعوبة المرحلة التي تتطلب الالتزام بتوجيهات القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية تضمن سلامة المواطن والمقيم.وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله- على حرصهما الدائم بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.// انتهى //13:46ت م0054