الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري بمضامين الكلمة السامية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمواطنين والمقيمين، التي جسدت بما حملته من كلمات ومشاعر حرصه – أيده الله – على المحافظة على صحة الجميع والتأكيد على بذل الحكومة بجميع قطاعاتها كل السبل لمواجهة جائحة كورونا المستجد والتصدي لها.وأكد معاليه أن الكلمة الضافية من خادم الحرمين الشريفين، قد عبرت عن حرص القيادة الرشيدة على المواطن والمقيم، وحجم اهتمامها وعنايتها بهم، وأكدت للجميع أن المملكة مستمرة في اتخاذ كل ما يمكن من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، وأن الجهود في هذا الشأن واضحة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه وأن يكلل الجهود المبذولة في هذا الشأن بالنجاح وتجاوز هذه الجائحة على خير - بإذن الله - .// انتهى //13:49ت م0055