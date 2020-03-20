بيروت 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت لجان المساجد داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان التزامها بقرار دار الفتوى والأوقاف الإسلامية بإغلاق جميع المساجد والصلاة في المنازل حفاظًا على سلامة المصلين من فيروس كورونا المستجد.ونوهت لجان المساجد بالتجاوب الكامل بالإغلاق الذي بدأ فجر اليوم، سائلين الله تعالى أن يكشف عن الأمة البلاء ويحفظ أهالي المخيمات وعموم المسلمين من الوباء.من جهة أخرى، عقد تجمع المؤسسات الإسلامية العاملة في الوسط الفلسطيني اجتماعًا في مركز لجنة الزكاة والصدقات التابعة لدار الفتوى والأوقاف الإسلامية بمخيم عين الحلوة بحضور لجنة الزكاة والصدقات، وجمعيات ولجان دينية.وجرى خلال اللقاء التباحث في كيفية العمل على إغاثة اللاجئين والنازحين في المخيمات الفلسطينية في بيوتهم بسبب الوباء العالمي.// انتهى //13:55ت م0056