الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بمضامين الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- ، للمواطنين والمقيمين والتي تناولت حرصه - أيده الله- على صحة المواطن والمقيم وأهمية العمل في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم في مواجهة هذه الجائحة.وأشار سموه إلى أن هذه الكلمة طمأنت المواطنين والمقيمين إلى ما تقوم به حكومة المملكة من إجراءات احترازية بهدف حماية المملكة من تبعات هذه التطورات الأخيرة التي استهدفت العالم، مؤكداً أن هذا النهج من الشفافية والتواصل دأبت عليه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد - حفظهم الله- وتؤكد الحرص على الانسان أولا وثقتهم بالمولى - عز وجل- وبتكاتف الجميع أنه سيتم تجاوز هذه الظروف بإذن الله.وسأل سموه المولى -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله- وأن يحفظ وطننا الغالي والعالم أجمع من كل شر وبلاء وأن يسوده السلام والأمن انه سميع مجيب.// انتهى //15:28ت م0075