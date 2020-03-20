تايبيه 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت تايوان اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديدوأوضح مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في تايوان تسجيل 135 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، منها حالتا وفاة وتماثل للشفاء 28 مصابًا.وأفاد وزير الصحة والرفاه التايواني شين شيه شونج أن الإجراءات الوقاية والرقابة ستركز على إخضاع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي المنزلي، مستشهدا بإحصاءات تظهر ارتفاعا كبيرا في الحالات الوافدة من الخارج.وأشار شين إلى أن الحالات الـ 24 الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم لتايوانيين عادوا من الخارج، وبينهم قادمون من أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والفلبين وسنغافورة وغيرها.// انتهى //15:35ت م0076