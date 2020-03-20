عام / تايوان تعلن عن تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/7/25 هـ الموافق 2020/03/20 م واس
تايبيه 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس
أعلنت تايوان اليوم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد
وأوضح مركز القيادة المركزية لمكافحة الوباء في تايوان تسجيل 135 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، منها حالتا وفاة وتماثل للشفاء 28 مصابًا.
وأفاد وزير الصحة والرفاه التايواني شين شيه شونج أن الإجراءات الوقاية والرقابة ستركز على إخضاع القادمين إلى البلاد للحجر الصحي المنزلي، مستشهدا بإحصاءات تظهر ارتفاعا كبيرا في الحالات الوافدة من الخارج.
وأشار شين إلى أن الحالات الـ 24 الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم لتايوانيين عادوا من الخارج، وبينهم قادمون من أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان والفلبين وسنغافورة وغيرها.
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15:35ت م
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