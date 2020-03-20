أبوجا 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة النيجيرية اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا .وقال مفوض الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية إيكيتي، موجيسولا يايا كولاد، في تصريح صحفي : إن المتوفي مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عاما ، مشيراً إلى وجود 12 مصابًا بهذا الفيروس، مشيراً إلى أن الحكومة النيجيرية علّقت في وقت سابق التعليم بالمدارس في بعض الولايات، للحيلولة دون تفشي الفيروس.الجدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية بلغ ، 633، وإصابة و17 حالة وفاة .// انتهى //15:40ت م0077