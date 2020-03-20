عام / سمو محافظ حفر الباطن : كلمة خادم الحرمين الشريفين تحمل في مضامينها العمق الإنساني
الجمعة 1441/7/25 هـ الموافق 2020/03/20 م واس
حفر الباطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس
ثمن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، الكلمة الأبوية الحانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي حملت في مضامينها العمق الإنساني والمعالجة الحكيمة لمكافحة جائحة "فايروس كورونا المستجد", وحثه - رعاه الله - الجميع على التكاتف في هذه المرحلة لتجاوزها بعزيمة وإصرار, وسأل الله أن يحفظ قيادتنا ووطننا من كل شر.
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15:43ت م
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