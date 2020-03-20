حفر الباطن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسثمن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، الكلمة الأبوية الحانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي حملت في مضامينها العمق الإنساني والمعالجة الحكيمة لمكافحة جائحة "فايروس كورونا المستجد", وحثه - رعاه الله - الجميع على التكاتف في هذه المرحلة لتجاوزها بعزيمة وإصرار, وسأل الله أن يحفظ قيادتنا ووطننا من كل شر.// انتهى //15:43ت م0078