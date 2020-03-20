الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجل بمضامين الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأبنائه المواطنين والمقيمين حول مايشهده العالم حالياً من مرحلة صعبة تتمثل في تفشي فيروس كورونا كوفيد19.وأشار معاليه إلى أن ما تضمنته الكلمة يُعد منهاج عمل نستقي منه الحكمة في التعامل مع الأحداث وهو ما تتميز به القيادة الرشيدة للمملكة وجعلها رائدة ومثالاً يحتذى به لدى جميع دول العالم.وأكد الجلاجل أن متابعة ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجهود القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة تجسد حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بكل ماله علاقة بصحة المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامتهم.وثمّن معاليه اللفتة الأبوية الحانية لخادم الحرمين الشريفين وتقديمه الشكر - حفظه الله - لكل الجهات الحكومية على جهودها، وخاصةً العاملين في المجال الصحي، وقال إنها تُعد وسام شرف يعتز به جميع منسوبي القطاعات الصحية ونبراسا يقتدون به لدفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية, سائلاً المولى القدير أن يحفظ قادتنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية.// انتهى //15:45ت م0079