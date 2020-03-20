تبوك 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسثمن معالي مدير جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي ما تضمنته الكلمة الأبوية الحانية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي جسدت حرص حكومته الرشيدة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.وأكد معاليه في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الكلمة الضافية جاءت في توقيت مهم مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وتداعياته الذي يجتاح العالم بانتشاره السريع.وقال : إن هذه الكلمة جاءت شاملة وتتسم بالعقلانية والشفافية والتفاؤل ، وتؤكد حرصه - أيده الله -على سلامة المواطنين والمقيمين من تداعيات أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، موضحا ما قامت به الدولة من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذا الوباء والحد من آثاره.وأضاف معاليه أن هذه الكلمة تُعد منطلقاً لجميع القطاعات الحكومية وغيرها للالتزام بالعمل والتكاتف لتوفير كل متطلبات السلامة الوقائية والعلاجية ، كما لم تغفل دور المواطن في التصدي لهذا الوباء من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والتعليمات الإرشادية, كما اشتملت كلمته - حفظه الله - على ثقته بالله وتوكله عليه من خلال التفاؤل بتجاوز هذه الأزمة مع الأخذ بالأسباب ، مطمئنا من خلالها الجميع أن هذه المرحلة أزمة وستمضي بإذن الله بتعاون الجميع والتزامهم بالتعليمات رغم صعوبة الموقف على المستوى العالمي.وفي ختام تصريحه دعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا وشعبها نعمة الأمن والأمان والصحة في الأبدان.// انتهى //15:47ت م0083