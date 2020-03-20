الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكد معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، أن الكلمة التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمعها المواطنون في هذا البلد الكريم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم أجمع؛ لتدل دلالة ظاهرة على ما يكنه - حفظه الله - من رحمة بمواطني هذا البلد والمقيمين عليه، وكانت الشفافية التي أبداها هي عنوان هذه الرحمة، فلم يخف شيئا، وإنما أظهر الأمور على حقيقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ، ويحبونكم) وبث الطمأنينة في قلوب الرعية مما يجمع القلوب ويؤلفها، وهذا ما سار عليه - حفظه الله - في كلمته.وأضاف معاليه : هذه الكلمة في هذه الأزمة جمعت بين البشارة والنذارة، فالبشارة بالخير، وأنه آت بإذن الله، وأن أجهزة الدولة لم تدخر وسعا ، ولن تدخر وسعا، وقبل ذلك اهتمامه شخصيا ومتابعته الحدث أولا بأول، والنذارة بأهمية أخذ الحيطة وترك التساهل، كما شكر العموم والخصوص، للتحفيز على العمل وبذل الجهد، وهذا سبيل كل مرب ناصح مشفق.واختتم نائب وزير الشؤون الإسلامية تصريحه بسؤال الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين التوفيق والسداد، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وقيادتنا ووطننا ، وأن يرفع هذه الغمة.// انتهى //15:49ت م0084