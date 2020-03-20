لندن 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد على المستويّين المحلي والدولي مبرزة طلب الحكومة البريطانية من مجلس العموم إجازة قانون طوارئ يمنح المسؤولين سلطات واسعة لم تعهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية .ولفتت الصحف إلى أن الحكومة البريطانية ربما لم تلجأ حتى الآن إلى اتخاذ نفس تدابير العزل القاسية التي اتخذتها بعض الدول، ولكن في نفس الوقت لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستسفر عن تغيرات مجرى الأحداث خلال الأيام القادمة .وفي الشأن العالمي، حذّرت الصحف من أن التغييرات المناخية توفر بيئة خصبة لنمو الجراد في صحراء الربع الخالي ومنه تنتشر إلى أجزاء واسعة من منطقة القرن الأفريقي .// انتهى //15:53ت م0085