المجمعة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واساعتمد معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن إنشاء عيادات داخل إسكان الجامعة في كلاً من محافظة المجمعة والزلفي، وذلك ضمن إجراءات الجامعة الوقائية والاحترازية من انتشار فايروس كورونا.ووجه معاليه بإلزام السكان مقرات سكن الكادر التعليمي الذي يضم أكثر من 400 أُسرة، وكذلك إغلاق الصالات الرياضية وأماكن التجمع والمسجد ، إضافة لإقامة حملة توعوية عبر رسائل ولوحات توجيهية وتوعوية وكذلك من خلال حسابات الجامعة عبر شبكة التواصل الاجتماعي .كما أعلنت الخدمات الطبية بالجامعة عن الرقم المباشر لاستقبال جميع الاستفسارات مع الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية من خلال العيادات اليومية.يذكر أن جامعة المجمعة خصصت مركز رعاية المستفيدين " تواصل" لاستقبال استفسارات ومقترحات المستفيدين من خدمات الجامعة .// انتهى //15:56ت م0086