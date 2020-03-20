بروكسل 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم دعمها لإصدار ما يسمى "سندات كورونا" وهي سندات ديون حكومية يتم إصدارها بالتشارك بين حكومات منطقة اليورو للمساعدة في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد وتبعاته الاقتصادية.وقالت المسؤولة الأوروبية في تصريح صحفي : إننا ندرس جميع الأدوات، وسيتم استغلال ما يتيح المساعدة، أيا كان.وانقسمت الدول الأعضاء في منطقة اليورو بصورة مماثلة بشأن مقدار القدرات المالية التي يجب استخدامها في هذه المرحلة.وتأتي تصريحات فون دير لاين بعدما دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى تفعيل صندوق إنقاذ منطقة اليورو.// انتهى //16:02ت م0088