تونس 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأُعلنت تونس اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة.قالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية : إنه يوجد من بين المصابين 7 حالات حرجة.وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ ، قد أكد على أن تونس تعيش ظرفاً استنثنائياً يستدعي توحيد الصفوف والمواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء الذي انتشر في سائر دول العالم، وذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.// انتهى //16:04ت م0089