الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، التي أكدت حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين كافة وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية, منوها بالجهود الهائلة التي تبذلها المملكة على المستويات كافة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لمختلف القطاعات الصحية والقطاعات ذات الصلة لتوفير جميع وسائل الدعم والإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل مكروه وسوء وأن يديم على المواطنين والمقيمين الأمن والسلامة والعافية.// انتهى //16:56ت م0106