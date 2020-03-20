الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسنوه معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري بالكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، وأكد فيها حرص المملكة على سلامتهم بتوفير أسباب الأمن الصحي الوقائية والعلاجية والمعنوية، وتسخير الإمكانيات كلها لتتضافر مع الجهود الدولية والبشرية للقضاء على جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).وقال معاليه: "اتسمت كلمة الأب الحاني بالشفافية لشعبه والمقيمين دون تفريق بما تعودناه منه -حفظه الله- في تلمس حاجة سكان المملكة في السراء والضراء، وطمأنة الجميع بحضور أجهزة الدولة كافة لمحاربة هذه الجائحة، ورفع جاهزيتها للتصدي لأي تطور إيجابي لكورونا".وأشاد الدكتور السماري بالتلاحم القوي بين القيادة والمواطنين لتجاوز حرج المرحلة وصعوبتها بفضل الولاء والمحبة التي تجمعهما وتعزز مسيرة البلاد نحو مستقبل آمن ومكتسبات حضارية متفردة، مشيرا إلى أن الشكر الذي تلقَّاه الشعب السعودي من قائده يدل على تلك اللحمة الوطنية المتجذرة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، ويعكس الأبوية الضافية لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذي يمثل صمام الأمان في تنفيذ الأوامر الملكية والإستراتيجيات الوطنية بأمانة وإخلاص.وأنهى الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز تصريحه بالدعاء للجميع بالسلامة والصحة, مؤكدًا أن المواطن رهن إشارة الدولة كعادته عبر تاريخ المملكة العربية السعودية، بل إن ذلك جزء من هويته الوطنية، وهذا ما جعل المملكة أنموذجًا عالميًّا في الحرب ضد جائحة كورونا.// انتهى //16:57ت م0107