الدمام 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسوصف معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تؤكد حرص قيادة هذه البلاد على صحة المواطن و المقيم و تجسد اهتمامه - أيده الله - بأمن و سلامة الشعب، كما تضمنت كلمته - رعاه الله - عبارات الطمأنينة و التفاؤل و الأمل بالله و الدعاء بان يرفع الله هذا الوباء عنا.وأضاف الدكتور الربيش أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العملية التعليمية لطلابها و طالباتها وبأعلى مستويات الجودة في ظل ما تلقاه من دعم و توجيهات من وزير التعليم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجامعة تحولت بوقت قياسي و بشكل احترافي في تفعيل و استمرارية عمل منظومة التعليم عن بعد، مؤكداً أن الجامعة تعمل بكل طاقتها في ظل دعم القيادة الحكيمة و متابعتها لتحقيق التطلعات ، سائلا العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأن يحميها من كل سوء.// انتهى //17:07ت م0111