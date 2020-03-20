كولومبو 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت سريلانكا فرض حظر التجول على مستوى البلاد لمدة 60 ساعة بدءًا من مساء اليوم لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد .وقال نائب المفتش العام للشرطة أجيث روهانا في تصريح صحفي : إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بداية من " الساعة " 12 : 30 بتوقيت جرينتش وسيتم تطبيق حظر التجول بصرامة في شتى أنحاء البلاد وسيواجه المخالفون الاعتقال، وربما السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.وفرضت سريلانكا حظر تجول يوم أمس الأول الأربعاء في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث يقيم عدد كبير من العائلات التي لها أقارب في إيطاليا.وسجلت سريلانكا 65 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 26 شخصا كانوا قد عادوا من إيطاليا.// انتهى //17:10ت م0115