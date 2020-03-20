المدينة المنورة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول فيروس كورونا المستجد تأتي لتؤكد حرص المملكة على مواصلة الجهود الكبيرة للحد من تفشيه وتجنيب المواطنين والمقيمين تداعيات انتشاره .وقال سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة : إن المملكة استطاعت بتوفيق الله ثم بحكمة قيادتها ووعي المجتمع التعامل مع هذه المرحلة الصعبة بإجراءات حازمة ودقيقة وعمل متواصل مشرف للحد من آثارها حماية لوطننا الغالي ومقدساته من خطر هذه الجائحة.وأشاد الأمير سعود بن خالد الفيصل بجهود رجال الدولة المخلصين من القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة الذين يبذلون كل ما بوسعهم لترجمة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد، داعياً سموه الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها وأن يجنب قيادتها وشعبها كل مكروه.// انتهى //17:17ت م0117