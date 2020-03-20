الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكد معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض, أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين تناولت بكل وضوح أبعاد الوضع الدقيق والتحدي الكبير الذي يواجهه العالم قاطبة جرّاء جائحة فيروس كورونا الجديد وفي الوقت ذاته عكست حرص القيادة الرشيدة وتأكيدها على نهجها الثابت في محورية الاهتمام بالإنسان عبر تسخير الإمكانات كافة لتوفير مايلزم المواطن والمقيم من غذاء ودواء واحتياجات معيشية مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة الجائحة والحد من آثارها.وأشار معاليه إلى أن الكلمة السامية تضمنت توجيهاً كريمًا بأهمية التكاتف والتعاون وتعزيز روح المسؤولية الفردية والمجتمعية عبر الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المختصة التي تبذل جهوداً كبيرة ليل نهار في تذليل كافة المصاعب والتحديات في مواجهة هذه الجائحة.وقال: "إن ماحملته الكلمة الكريمة من تقدير للعاملين في المجال الصحي هو وسام شرف على صدر كل زميل وزميلة ودافعاً لبذل المزيد لحفظ الأمن الصحي.وختم معاليه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على مايبذلانه من رعاية وعناية واهتمام بالمواطن والمقيم وتسخير كل مامن شأنه خدمة البلاد والعباد, سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ المملكة والعالم أجمع من هذه الجائحة وأضرارها.// انتهى //17:19ت م0118